Bár Damu Roland megigérte, hogy gondoskodik majd a kislányáról, mégsem teszi. Maja gyámja azt állítja, a színész évek óta nem fizeti a gyerektartást, és nem is látogatja a gyermeket. Edina most azt szeretné elérni, hogy Maja hivatalosan is vele élhessen újra. A korábban alkoholproblémákkal küzdő asszony egy éve egy kortyot sem ivott, állása, albérlete van, így minden esélye megvan arra, hogy a jövő májusi felülvizsgálaton alkalmasnak találják arra, hogy ő lehessen a kislány hivatalos gondviselője - írja a Blikk.

"Szinte minden nap találkozunk, mindent igyekszem neki megadni, amire szüksége van és ebben a családom is maximálisan támogat. Anyut imádja, a testvéremet, Katit is, akinek a kisfiával úgy szeretik egymást, mint a testvérek. Rengeteg játéka van, úszásra, tornára jár. Persze szeretnék neki még többet adni, állatkertbe, gyerekprogramokra járni, de sajnos sok mindenre nem futja. A pénz arra kéne, hogy Majának boldog, kiegyensúlyozott gyerekkora lehessen. Hogy olyan dolgokat csinálhasson, mint a többi gyerek. Roland vállalta őt és a gyerektartást is, mégsem segít. Én azonban mindent megteszek, hogy rendezett körülmények között és végre velem élhessen. Ő a legfontosabb, ezért is fáj annyira, hogy van egy apja, aki nem segíti őt" - mondta el Edina a napilapnak, aki bár most el tudná tartani gyermekét extra kiadásokra nem futja neki, pláne, hogy Damu adósságot is hagyott rá.

Lánya nevelésén túl arra vágyik, hogy megszabaduljon a Damu névtől és visszakaphassa lánykori nevét.

Damu és Edina egyébként még 2013-ban a tiszalöki börtönben kötött házasságot: a pár a pszichiátrián ismerkedett meg. A színészt egykor súlyos testi sértés és nemi erőszak miatt ítélték négy és fél év börtönre.