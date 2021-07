Lapinformációk szerint ősztől már nem számol a Life TV Demcsák Zsuzsával, aki a Bréking állandó műsorvezetője volt és a Vacsorakirályban is megmutathatta magát. A hírt a csatorna is megerősítette.

"A Life Tv ősszel nem tervez Demcsák Zsuzsával, amennyiben feltűnik más televízió műsorában. Sok sikert kívánunk neki" – nyilatkozta a csatorna a Blikknek, ám ennél bővebb tájékoztatást nem adtak.

Demcsák Zsuzsa jelenleg a TV2 Csoport égisze alatt dolgozik, a Farm VIP újabb évadának egyik házigazdája lesz, illetve a várhatóan év végéig tartó Dancing with the Starsban is szerepel.

"Korábban a TV2 mindig meg volt elégedve a munkájával, de Zsuzsa is több műsorban bizonyította az elmúlt egy évben, hogy lehet rá építeni" – árulta el a lapnak egy, a neve elhallgatását kérő informátor.

A bulvárlap értesülései szerint a műsorvezetőt többekkel együtt a TV2 Mokka című reggeli magazinba invitálták, ám végleges döntés nem született.

Demcsák nem kívánt nyilatkozni az ügyben.