A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Facebookon arról számolt be, hogy vasárnap két kamasz a Balaton északi partján három kilométerre evezett be a tóba - SUP deszkán. Nem volt rajtuk védőfelszerelés, sem mentőmellény, sem úszást segítő mellényt nem viseltek, és a bokapántot sem alkalmazták. Másodfokú viharjelzés volt érvényben akkor.

A fiúk úszótudása nem volt megfelelő, de végül a balatonfüredi vízimentőknek sikerült őket kimenteni a vízből.

"A srácokat épségben átadtuk a szülőknek, vélhetően komoly fejmosásban lesz részük a nap további részében" - írják a Facebook posztban.

