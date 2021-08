Az ügy vádemelési javaslattal az ügyészségre került. Az édesanyát gondatlan emberölés vétségének megalapozott gyanúja miatt többször is kihallgatták, és jelenleg az ügyészségen múlik, vádat emelnek-e ellene. A közvéleményt nagyon felkavarta Csilla esete és az Árva Szülők Alapítványa még petíciót is indított, hogy ne emeljenek vádat az édesanya ellen.

Felkérjük az ügyészséget, hogy gondolja át a történtek súlyát a szülő az anya kínszenvedését méltányolva! Egy anya, aki végignézi gyermeke halálát a kezdettől a végéig, az megkapja a sors legnagyobb büntetését! Ennél nagyobb életre szóló kín nem is létezik! Ebből nincs gyógyulás! Örökké kísért, egy életen át!"

- áll a petíció szövegében.

Hopp Csilla exe, L.L. Junior is nyilatkozott a Borsnak, hogy ő is aláírta a petíciót és arra kér minden jóérzésű embert, hogy kövesse a példáját. Bár az énekes is sokáig volt feleségét hibáztatta, ma már megbocsátott neki és szeretné, ha nagyobbik gyermeküket közös felügyelet alatt nevelhessék Csillával.