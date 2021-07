Ahogy a Life.hu is beszámolt róla, Dávidka halálának ügyében tegnap zárult le a nyomozás. Az ügy vádemelési javaslattal az ügyészségre került. Az édesanyát gondatlan emberölés vétségének megalapozott gyanúja miatt többször is kihallgatták, és jelenleg az ügyészségen múlik, vádat emelnek-e ellene.

Az üggyel kapcsolatban L.L. Junior a Facebook-oldalán fejtette ki a véleményét.

"Életem egyik legnehezebb, de mégis legfelemelőbb döntését hoztam meg, amikor elengedtem a vádlást. Végzetes hibát követett el Csilla , soha sem fog begyógyulni Davidka elvesztése , de már rég nem okolom és nem is hibáztatom őt emiatt.Nekem az a legjobb , ha Lacika száz százalék anyai és apai szeretetben nő fel. És a tragédia után nagyon sokat dolgoztunk / dolgozunk ezen.

Hallottam hogy petíciót nyújtanak be (egy szülői alapítvány) hogy mentsék fel, illetve ne kerüljön börtönbe !Természetesen minden eszközömmel támogatom ezt, sőt , mi is ezt fogjuk kérni, ha a bíróság meghallgat majd.Így is Okolja őt a lelkiismerete élete végéig, és cipelni is fogja ezt a terhet sajnos. Mindezek mellett én kiváló anyának tartom őt, akire szüksége van a kisfiúnknak.

Kérlek támogassátok ti is őt, mert már semmi de semmi sem hozhatja vissza a kisfiamat és olyan rövid az élet ahhoz, hogy egy napig is megbocsátás vagy szeretet nélkül éljünk . Higgyétek el, én csak tudom...Isten gazdag áldásaiban erős és boldog napot kívánok mindenkinek" - olvasható a rapper bejegyzése.