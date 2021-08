A 29 éves Arabella Grady és férje, a 32 éves Michael életükben akkor voltak a legboldogabbak, amikor a kislányuk április 12-én megszületett. Ám ami két hónappal később bekövetkezett, az embertpróbáló volt, ugyanis a kicsi lány bölcsőhalálban elhunyt. A mentők kórházba vitték, de nem tudtak segíteni rajta.

"Később a kórházban láttam, hogy az ápolónők és az orvosok is sírnak. Folyamatosan arra gondoltam, hogy biztosan csak álmodom és ez meg sem történt. Annyi szép tervem volt Eloise-szal, soha nem leszek ugyanaz nélküle, mint voltam. Úgy éreztem, meghaltam vele együtt" – mesélte az anyuka a tyla.com-nak.

Arabella már a kórházban is anyatejjel táplálta kislányát, amihez három óránként fejte a mellét még éjszakánként is. A többletet a fagyasztóban tárolta, hogy ha bármilyen okból kifolyólag elapadna a teje, Eloise akkor is kaphasson az anyatejből. A fiatal anyuka néhány nappal Eloise halála után 21 liter tejet adományozott egy koraszülött kórházi osztálynak, hogy az ott születő kicsik is kaphassanak az életmentő anyatejből.

A fiatal szülők abba is beleegyeztek, hogy kislányuk testét az orvosok és a tudomány felhasználja a hirtelen bölcsőhalál elleni kutatásokban.

