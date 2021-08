Virginia Roberts öt évvel ezelőtt perelte be András herceget, II. Erzsébet harmadik gyermekét. A nő azt állítja, hogy 17 éves korában Jeffrey Epstein arra kényszerítette, hogy többször is szexeljen András yorki herceggel.

András herceg és a Buckingham palota tagadja a vádakat, ám most a New York-i bíróság elé kerül az ügy. Virginia Roberts ügyvédje elmondta, hogy szexuális zaklatással vádolják a herceget. Ez fizikai és érzelmi szorongást váltott ki a nőnél, aki most kártérítést szeretne - írja a Daily Mail.

Ennél kellemetlen helyzetbe nem nagyon kerülhetett a brit királyi család, hiszen Andrást a bíróságon esküdtek előtt fogják kérdezni a szexuális életéről. Magánjellegű levelezéseket, üzenetváltásokat is fel fognak használni. Amennyiben a herceg úgy dönt, hogy nem jelenik meg a bíróságon, az totális katasztófa lenne a monarchiára nézve.