A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya elsősorban az ittas vagy bódult járművezetők kiszűrésére szervezett ellenőrzést 2021. augusztus 6-án és 7-én éjszaka. Az alkalmazott szondák 29 esetben jeleztek ittasságot, ebből 20 esetben a bűncselekmény-kategóriát elérő mértékben. Az érintett járművezetők jogosítványát a BRFK bevonta. Három járművezető esetében további vizsgálat volt szükséges, őket vérvételre állították elő, hat alkalommal pedig közigazgatási bírságot szabtak ki.

Két járművezetéstől eltiltott sofőr is fennakadt a rostán, ellenük büntetőeljárás indult. Egyikük esetében ráadásul a kábítószer-gyorsteszt is pozitív eredményt mutatott, majd pár gramm droggyanús anyag is előkerült, ezért a rendőrök kábítószer-birtoklása és járművezetés bódult állapotban bűncselekmények miatt külön eljárást kezdeményeztek. Engedély nélküli vezetés miatt öt szabálysértési feljelentést tettek az egyenruhások - írja a Police.hu.

Az ittas vagy bódult járművezetés veszélyeit nem lehet elégszer hangsúlyozni. Aki alkohol vagy drog hatása alatt ül volánhoz, az nemcsak saját és az általa vezetett jármű utasainak életét veszélyezteti, hanem a közlekedés valamennyi résztvevőjéét.