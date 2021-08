Szlovénia szigorít a határátlépés szabályain, s augusztus 23-tól azoknak is védettségi igazolást kell felmutatniuk a határokon, akik csak átutaznak az országon - jelentette a helyi sajtó szombaton. A szigorítás alól kivételt képeznek a 15 év alatti kiskorúak, a határmenti ingázók, azok, akik ingatlannal vagy mezőgazdasági földdel rendelkeznek Szlovéniában, továbbá a nemzetközi fuvarozók. A kormány megváltoztatja a maszkviselési szabályokat is. Hétfőtől ismét kötelező lesz a szájmaszk a nyilvános rendezvényeken zárt térben, és a szabadban is, ha az összejöveteleken száznál többen vesznek részt.