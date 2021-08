Szörnyű buszbaleset történt vasárnap az M7-esen, amely 8 halálos áldozatot követelt. Még nincs hivatalos információ arról, mi okozhatta a tragédiát. Szakemberek szerint talán elaludt a sofőr, de technikai probléma is szóba került. A buszt vezető sofőr is is meghalt a helyszínen, a fia pedig biztos abban, hogy édesapja nem aludt el a volánnál.