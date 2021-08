Molnár Gusztáv egykori párja azt állítja, a színész ittasan bántalmazta közös gyereküket, majd a nő új párját is. Dancsecs Ildikó részletesen beszámolt az eseményekről. "Éjjel fél tizenkettő körül a gyerek sírva hívott, és azt mondta, hogy az apja megütötte. Zokogva kért, könyörgött, hogy hadd jöhessen haza, mert halálosan fél az apjától" - mondta a többi között.

"Nem vagyok gyermekbántalmazó, nem vagyok agresszív! Egy válás sosem könnyű, nekünk nem is sikerült jól. A válás óta küzdök azzal, hogy egyikünk A-t mond, a másikunk B-t. Hónapok óta nem beszélünk Ildikóval, a gyerekkel kapcsolatban is a férjével kell egyeztetnem, amit méltatlannak érzek. Tudtommal nem jelentettek fel gyermekbántalmazásért: garázdaságért jelentettek fel, mert összeverekedtem a férjével, amely miatt egyébként én is feljelentettem őt könnyű testi sértés miatt. A mai nappal az összes munkámat elvesztettem. Egy sorozatban forgattam közel egy hónapot, onnan azonnali hatállyal kirúgtak, mással forgatják újra a jeleneteimet és a szeptemberi előadásaim 99 százalékát is lemondták - ahogy a színházak fogalmaztak, kivárnak, mi lesz ebből az egészből" - mondta a színész a Blikknek.