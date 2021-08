A grönlandi jégpajzs legmagasabb, 3216 méteres pontján a csapadék mindeddig hó formájában jelentkezett, augusztus 14-én azonban mintegy kilenc órán át fagypont felett volt a hőmérséklet, ami miatt nagy mennyiségű jég és hó is elolvadt - közölte a boulderi székhelyű kutatóintézet.

Kutatók a klímaváltozással magyarázzák a melegbetöréseket, amelyek egyre gyakoribbak a térségben, a mostani egy évtizeden belül már a harmadik. Műszeres feljegyzések szerint hasonló "hőhullámok" történtek már 1995-ben, 2012-ben és 2019-ben is, ugyanakkor fúrásból nyert jégmintákon végzett vizsgálatok nem utalnak hasonló olvadási eseményekre az 1800-as évek vége és 1995 között.



Idén valójában már kétszer is meleg levegő áramlott a térségbe, július végén is komoly jégolvadást okozott egy dél felől beáramló ciklon.