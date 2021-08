Bár az őszi szemeszter még csak most kezdődik, a Virginai Egyetem már 238 diákot felfüggesztett, mert nem oltatták be magukat a koronavírus elleni védőoltással. A 2021-2022-es tanévre vonatkozó jelenlegi egyetemi szabályzat megköveteli, hogy minden olyan diákot, aki személyesen él, tanul vagy dolgozik az egyetem területén, be kell oltani - írja a People.

A 238 diákból 49-en iratkoztak be az órákra, a fennmaradó 189 a szabályzat miatt nem is tervezte, hogy idén ősszel visszatér az egyetemre. A diákoknak egy hetük van, hogy beoltassák magukat, akkor újra beiratkozhatnak.

Az egyetem szabályzata megtette a hatását, a diákok 96%-a be van oltva, 1,3% pedig mentesült az oltás alól egészségügyi vagy vallási okokból. Nekik azonban maszkot kell hordaniuk és hetente egyszer teszteltetni kell magukat. Az oltatlan diákokat többször is figyelmeztették, SMS-ben, E-mailben és telefonon is.