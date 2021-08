Samantha várandósan kapta el a koronvírust, 16 napon át küzdött a vírussal, mielőtt szervezete feladta volna a harcot. Az asszony férje, Josh elárulta a The Sun című lapnak, hogy felesége nem volt beoltva.



A férfi most mindenkit arra bíztat, hogy vegye fel a védőoltást: "35 éves, nem volt beoltva és most koporsóban fekszik. A számok valósak, mindenki oltassa be magát, hogy ne kelljen azt átélnie, amit az én családomnak" - írta Josh a Twitteren.

Miután kórházba került, Samantha életet adott negyedik gyeremkének, de a kislányt sosem tarthatta a karjaiban. Az édesapa megesküdött, hogy a kisbaba meg fogja tudni, miilyen nagyszerű ember volt az édesanyja.