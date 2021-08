Nyaralását töltötte Gödnél Szabina és Levente, a hőség miatt pedig úgy döntöttek, vízre szállnak egy gumicsónakkal. A 22 éves lány állítólag nem tudott úszni, és egy óvatlan mozdulat miatt beleborultak a Dunába. A 37 éves Leventének tudtak segíteni, de Szabinát nem sikerült megtalálniuk, másnap, a búvárok találták meg a lány testét. Ő vízbe fulladt, a párja azóta sokkos állapotban van. Már a házasságot és a babát tervezték.

Barátokkal voltak a Homokszigeten, köztük volt Levente volt párja is, aki szinte végignézte a tragédiát.