Laky Zsuzsi férje két megrázó tragédiánál is jelen volt: ott volt akkor, amikor a Balatonba fulladt a testvérpár, és akkor is, amikor Gödnél a vízba borult Szabina és Levente.

Már egy tragédia szemtanújának lenni is hatalmas megrázkódtatás, sajnos, Laky Zsuzsi férje, Dietz Gusztáv kettőnél is ott volt. A családjával együtt pihentek a Balatonnál, amikor egy 13 éves és egy 17 éves gyerek belefulladt a tóba. Erről Laky Zsuzsi számolt be közösségi oldalán annak idején.

"Annyi érzés kavarog bennem, és úgy éreztem, ezt szeretném megosztani veletek! Tegnap a kis családunkal voltunk strandolni Bélatelepen. Nagyon kellemes volt a víz, a nap sem tűzött annyira, minden adott volt, hogy jól érezzük magunkat. A két lányom sellő üzemmódba kapcsolt, és többet voltak a víz alatt, mint a felszínen, természetesen a szüleim és én is szemmel tartottuk minden mozdulatukat. Kicsit később arra lettünk figyelmesek, hogy négy mentőhajó köröz nem messze tőlünk, majd jön egy mentőhelikopter is. Éreztem, hogy nagy a baj, amikor a mentőhelikopter felszállt és felváltotta azt egy másik rendőr. A gyerekeim is aggódva nézték a történteket. Szörnyű volt ezt megélni és látni azt, hogy milyen gyorsan múlhat el egy élet" - írta.

Kiderült, hogy a gödi tragédiánál is jelen volt Guszti, sőt, ő volt az, aki aktívan részt vett a segítségnyújtásban: ő mentette ki a 37 éves Leventét , és a 22 éves Szabinán is próbált segíteni, de már sajnos nem tudott. Erről Dér Heni egyik posztja alatt írt egy kommentben.