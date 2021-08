Hatalmas mennyiségű csapadék zúdult vasárnap délután az országra. Mohács környékén kisebb vízátfolyások, villámárvizek is keletkeztek.

Kiadós, lassan mozgó záporok, zivatarok alakultak ki a Dunántúl keleti részén és a Duna-Tisza közén. A lehullott csapadék mennyisége helyenként a 30-40 mm-t is meghaladta, de a legtöbb esőt a bácsszőlősi mérőállomás mérte, ahol több mint 80 milliméternyi hullott le.

A nagy mennyiségű csapadék elárasztotta az udvarokat, kerteket, vízátfolyások is kialakultak. A felhőszakadás mellé helyenként kisebb szemű jégeső is társult. Mohácson az áradás a kerteket is elárasztotta - írja a Blikk.