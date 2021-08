Schobert Norbert a reggeli futásból hazaérve a házuk előtt esett össze, mentőhelikopter szállította kórházba. Kiderült, hogy sztrókja volt, azonnal meg kellett műteni, majd vasárnap újabb beavatkozáson esett át. Még sok vizsgálat áll előtte, de az eddigiek azt mutatják, hogy nincs szervi problémája. Norbi szerint túlhajtotta magát, és az elmúlt hónapok eseményei, valamint anyósa halála is közrejátszhat abban, hogy rosszul lett. Leszögezte, nem a sportolással vagy az étrendjével volt baj, egy családorvos azonban másként gondolja. Dr. Tőzsér Berta Mária a nyilvános Facebook-oldalán osztotta meg véleményét arról, szerinte mi vezethetett a tragédiához.

"Azzal kezdeném, hogy őszintén kívánom, hogy gyors és alapos gyógyulása legyen. És azzal folytatnám, hogy az általa is hirdetett ketogén étrend, pláne olyan erősen feldolgozott élelmiszerekkel, mint amilyenek az ő termékei, nem egészséges. Aki ezt követi, a sztrókot, szív- és érrendszeri megbetegedéseket kockáztatja még akkor is, ha a ketogén étrend segített neki lefogyni. Nem minden a fogyás és nem elég a rendszeres sport sem. Az egészséghez valóban egészséges, tudományosan is bizonyított, evidenciákon alapuló étrend kell, ez pedig a teljes értékű növényi étrend, ami ráadásul fenntartható is. Ez utóbbi sem egy elhanyagolható szempont 2021-ben... Kívánom, hogy képes legyen a saját és családja érdekében is belátni ezt és váltani, amíg még nem késő" - írta.