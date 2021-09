Nagy reményekkel jelentkeztek az emberek a Sztárban sztár leszek! című versenybe, amelynek elődöntője szombaton este kezdődik. Már az első versenyző meglepetést okozott, és nemcsak a produkciójával. Lendvai Péter látványtervező volt az az induló, aki rögtön megosztotta az ítészeket. A férfi 124 darabos Barbie-gyűjteménnyel rendelkezik, amelynek hatalmas az összértéke. A babák jelentenek számára inspirációt. Péter kis korában divattervező szeretett volna lenni, szeret női ruhákba öltözni és női dalokat énekelni, így a versenyre is egy igazán ikonikus előadótól választott dalt: Jennifer Hudsontól a One night only című számot adta elő.

Életében először állt közönség előtt. Produkcióját sem Tilla, a műsorvezető, sem a mesterek nem tudták hová tenni, színpadi szettjétől is elkerekedett a szemük. Hiába gyakorolt sokat Péter, nem aratott osztatlan sikert, sőt! Majka azt mondta, volt olyan része az előadásának, amikor megijedt. Hogy Péternek sikerül-e továbbjutnia, az szombat este kiderül.

Szombat este elstartolnak az előválogatók: Sztárban sztár leszek! szeptember 4-től szombatonként 19:45-től és vasárnap esténként 19:30-tól a TV2-n.