Az apa aztuán fordult a sajtóhoz, hogy hetek óta nem látta gyerekeit, az 5 éves Zsófit és a 9 éves Mikit. A férfi azt állította, 16 év házasság után válnak feleségével, akinek mentális problémái vannak. Mihály elmondta, mindig ő játszott a gyerekekkel, és ő vitte őket iskolába, óvodába. Most azonban megszólalt a volt feleség is, akit a rendőrség is keres. Ő másként írta le kapcsolatukat és a helyzetüket. Azt állítja, a férfi erőszakos volt, és nem csak vele szemben követett el megbocsáthatatlan dolgokat, de a gyerekekkel is.

"Megszámlálhatatlan sok pofont kaptam tőle, vert, lelkileg és testileg is megalázott. Mindenkinek azt állította: szellemi fogyatékos vagyok, elmentem szakemberhez, aki megállapította, nem szorulok kezelésre. Kegyetlen módszerekkel kínzott... A volt férjem minden pénzem ellopta, és még kajára sem adott a gyerekeknek, minden pénzt alkoholra költött. Többször előfordult, hogy részegen azt üvöltözte a gyerekeknek: »ti is eltakarodtok a házból anyátokkal együtt az utcára, és ott fogtok megdögleni«" - írta a Blikknek az anya.

Állítólag a férfi nagyon súlyos bűncselekményt követett el a gyerekekkel szemben, de azt azonban nem részletezte az anya, hogy mi volt az. Azt írta, hogy a rendőrség az ő feljelentése nyomán vizsgálja az esetet.