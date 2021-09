A dunakeszi családirtó, B. Zoltán már hónapok óta fenyegette a családját. A Bors megtudta, hogy a férfi a baarátai előtt többször elmondta, hogy megöli volt feleségét, sőt, a gyereket is. Melinda ezért költözött el saját otthonából az édesanyjához. Zoltán a tragédia előtt szerezte be a fegyverét.

B. Zoltán már jó ideje mondogatta, hogy megöli saját magát vagy a volt feleségét, sőt azt is említette, hogy a kisfiával, a 7 éves Maximiliennel is végez. Fegyverét a tragédia előtt nem sokkal szerezte be. A volt felesége, Melinda a tragédia előtti héten fordult ügyvédhez, hogy távoltartási végzést kérjen.



"Melinda rettegett Zoltántól. Nem csoda, mivel folyamatosan zaklatta és fenyegette őt. Azt mondogatta, hogy szerelmes, de ez nem szerelem volt, hanem elborult birtoklási vágy" - mondta a lapnak Melinda egyik ismerőse. Hozzátette, az asszony félelmében költözött el már négy hónappal ezelőtt az édesanyjához, ott nagyobb biztonságban érezte magát. A férfi azonban nem hagyta abba a fenyegetőzést, így Melinda a gyilkosság előtti héten ügyvédhez fordult. Távoltartási végzést akart kérni Zoltán ellen.

A tragédia előzményeit Zoltán barátai nem vették komolyan.

"Mondogatta, hogy meg fogja ölni magát vagy a volt feleségét, de hogy is hihettük el, hogy ezt megteszi, amikor a személyiségétől idegen volt az erőszak. Mindenkivel kedves volt, és udvarias. Mindenki le van döbbenve, én dolgozni sem tudok. Számtalan esetről lehet hallani, amikor valaki öngyilkos lesz bánatában, de hogy valaki megölje a saját gyerekét, arra nincs bocsánat! (...) Szombato találkoztunk utoljára Zolival és Maxival. Akkor látszólag nem volt semmi bajuk. Vidáman nevetgéltek. Éppen arról beszéltünk, hogy még a hideg beállta előtt elmegyünk együtt hajózni" - mondta a férfi egyik barátja.

Zoltán jól szituált üzletember volt, korábban horgásztanyát üzemeltetett Szigetszentmiklóson, Olaszországban is üzletelt.