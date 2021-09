Furcsa fényjelenséget rögzítettek Ausztrália felett szeptember 7-én. A furcsa, azonosítatlan repülő tárgy öt percig lebegett és villogott az óceán felett, és bár pár nap eltelt az eset óta, még mindig nem tudni, mi lehetett az. A furcsa tárgy először gyorsulni kezdett, aztán megmagyarázhatatlan ívben pattogott az égen, akár egy labda, és mindeközben villogott.

A férfi, aki a saját szemével látta a történteket, azt mesélte a Daily Starnak, hogy a repülési radaron is kereste a furcsa tárgyat, de nem talált semmit. Bár hivatalos magyarázat nincs a furcsa fényekre, egy csillagász úgy véli, az emberek gyakran azt hiszik, földönkívülit látnak, pedig csak a Földre visszatérő műholdak néznek ki ilyen különösen. Szerinte most is erről lehet szó.

A videót ide kattinvabárki szemügyre veheti.