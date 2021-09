Szeptember 15-én, az Amerikai Egyesült Államok szenátusának igazságügyi bizottsága előtt megrázó vallomást tett többek között McKayla Maroney olimpikon is, aki elmondta, hogy Larry Nassar, hogyan molesztálta.

"Aznap este egyedül voltam, teljesen meztelen, ő pedig rajtam feküdt, és órákon keresztül molesztált" - mesélte a borzalmas részleteket a sportoló.

A megdöbbentő eset tíz évvel ezelőtt történt, Maroney akkor mindössze 15 éves volt. Majd egy évvel később, 2012-ben Londonban is szexuálisan zaklatta a férfi, nem sokkal azelőtt, hogy Maroney olimpiai aranyat nyert volna - írja a New York Times.

Maroney mellett még három tornász számolt be részletesen arról, hogy milyen szörnyűségeket művelt velük Nasar, aki 2018-ban másodszor is 40-től 125 évig terjedő börtönre ítéltek szexuális zaklatás és gyermekpornográfia birtoklása miatt.

Az amerikai igazságügyi minisztérium idén júliusban adott ki egy jelentést, amelyből kiderült, a tornászok 2015 júliusától kezdve több alkalommal is bejelentést tettek az FBI indianapolisi irodájában Nassar ellen, azonban sokáig senki nem foglalkozott komolyabban az üggyel.

A jelentésben továbbá az áll, hogy csak ezalatt az egy év alatt több mint 70 fiatal sportolót zaklatott Nassar, de ez a szám akár 120 is lehet, köztük tíz évesnél fiatalabbak is, az évek alatt pedig több száz áldozata is lehetett az orvosnak.

"Cserbenhagyták ezeket a nőket. Cserbenhagyták ezeket a családokat. Úgy tűnik, senki sem törődik ezekkel a kislányokkal" - mondta az egyik ügyvéd.