A Föld felé tart egy a Big Bennél is nagyobb aszteroida, ráaádsul 50 ezer km/h-ás sebességgel.

A NASA figyelmezetett arra, hogy a Föld felé tart egy a Big Bennél is nagyobb aszteroida. Ha a 2021RL3 jelzésű kisbolygó becsapódna a Földbe, akár el is pusztíthatná a világunkat, de ettől nem kell tartani. Ugyan hétfő este közelebb került a bolygónk pályájához, mint a naprendszerünk bármely más bolygója, de tragédia nem történt, és nem is fog, hiszen a Föld keringési pályáját naponta több mint 100 tonna apró űrszikla vagy más űrszemét éri el, de ezek sokkal kisebbek, néhányuk mindössze néhány méter átmérőjű.

Bármi, ami kisebb, mint egy átlagos autó, valószínűleg elég a légkörben, ezért nem tekinthető fenyegetésnek a bolygóra - írja a Daily Star.