57 éves korában meghalt Willie Garson – írja a People magazin. A hírt a színész 2009-ben örökbefogadott fia, Nathen is megerősítette.

"Nagyon örülök, hogy megosztottad velem a kalandjaidat, és hogy ennyi mindent elértél. Büszke vagyok rád. Mindig szeretni foglak, de azt hiszem, itt az ideje, hogy egyedül indulj el egy kalandra" - írta Nathen.

Garson Carrie Bradshaw meleg barátját alakította a Szex és New Yorkban, és vitathatatlanul ez volt élete egiyk legismertebb szerepe. A színész élete során több mint 75 filmben és 300 tévés produkcióban szerepelt, és a Szex és New York napjainkban játszódó folytatásában is szerepet kapott.

Cynthia Nixon, aki Miranda Hobbest alakította a népszerű sorozatban, Instagram-oldalán idézte fel, milyen ember volt valójában Garson.

"Mindannyian szerettük, és imádtunk vele dolgozni. Végtelenül vicces volt a képernyőn, és a való életben is"

-írta a színésznő, aki Garson fiának is üzent.