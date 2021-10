Édesanyja élettársa gyilkolta meg a 3 éves japán kisfiút. A körülöttük élők már gyanították egy ideje, hogy a férfi fizikailag is bántalmazza a kisfiút, mégsem tudták megmenteni az életét.

Kegyetlen halált halt a három éves Orito Niimura, miután édesanyja barátja 5-10 percen át forrásban lévő vizet zúdított rá. A kisfiú szervezete hamar feladta a harcot. A 23 éves munkanélküli Takumi Matsubara állítólag már korábban is bántalmazta a kisfiút: ordibált vele, tárgyakat vágott hozzá, gyakran voltak az arcán furcsa sérülések. A család barátai már többször is indítványozták, hogy a Settsu Városi Önkormányzat gyermek- és családi konzultációs osztálya vegye a kisfiút ideiglenes gondozásba, de ez végül nem valósult meg - írja a Bors a The Mainichi cikke alapján.

Orito édesanyja 2018 októberében elvált a férjétől, és fiával Settsuba költözött. 2020 ősze körül ismerte meg Matsubarát, akivel körülbelül három hónappal az augusztusi incidens előtt költöztek össze. A férfi tagadja, hogy meg akarta ölni a kisfiút, elmondása szerint csak meg akarta nézni, meddig bírja, hogy egyre forróbb vizet enged rá.