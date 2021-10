Megfázásos tünetei voltak Balázsnak, de mivel minden óvintézkedést szigorúan betartott és megkapta mindkét oltását, nem gondolta, hogy koronavírusról lehet szó. "Otthon kézmosás után megöleltem a kisfiam, megpusziltam. Ugyanezt a párommal is elkövettem, valamint az anyósom is itt volt épp a konyhában" - mondta Balázs, aki akkor még nem is sejtette, mekkora jelentősége van ezeknek a cselekedeteknek.

Estére kicsit rosszabb lett a közérzete, de továbbra is úgy gondolta, hogy csak megfázott, habár kevésbé érzett már ízeket. Tesztre küldték, és ő lepődött meg a legjobban, amikor megkapta a pozitív eredményt. "Az állapotom kezdett hasonlítani egy gázolt kutyáéra. Csak feküdtem és igyekeztem levegőt kapni, ami nehezen sikerült. Minden belélegzésnél fájtak a bordáim, sípolt a tüdőm és olyan hurutot köhögtem fel, amit 35 éve soha" - mondta a Szeretlek Magyarországnak.

"Közben a fiam, a kis életvidám szeretetcsomag egyik pillanatról a másikra elfeküdt. Nem futkosott, nem játszott. 39 fok fölé ment a láza estére" - mondta. A gyerek egyik este váratlanul nagyon rosszul lett. "Fürdés után éktelen ordítozásba és hörgésbe kezdett. Egyikünk sem tudta megnyugtatni, sem elérni, hogy normálisan vegyen levegőt. »Fullad a gyerek! Hívd a mentőket!« - ordítottam a páromnak."



A gyereket a Heim Pál kórházba vitték, ahol rengeteg vizsgálatot végeztek rajta. Nem volt gyulladás a szervezetében, így másnap estére hazamehetett. Később Balázs párja, Tünde is rosszul lett, az arcüregére, a tüdejére és a torkára ment rá a fertőzés. Balázs és Tünde mindketten oltottak, a férfi úgy gondolja, ennek köszönhetik az életüket.

„Állítom, hogy ezért éltem túl. Az ellenségemnek sem kívánom ezt a betegséget. Négy hete voltam beteg és még mindig csak 60%-on mozgok. Ha két emeletet le- vagy felmegyek, meghalok. Még mindig köhögök, nagyon izzadok, nem alszom eleget, rémálmaim vannak. Depressziós vagyok. A fiam 3 napig volt nagyon lázas, nem akart enni, inni négy napig, és a legrosszabb a fulladás volt. Most talán postCovidja van. Váratlanul elkezd sírni, rohan, hogy vegyem fel és öleljem. Ez lehet 20 perc vagy egy óra is" - mondta. Hozzátette, hogy inkább viseli a maszkot élete végéig és beoltatja magát, de újra nem szeretné ezt átélni. "Rettenetes halálfélelmem volt. Amikor a legrosszabbul voltam, sírtam, hogy nem fogom látni felnőni a fiamat" - árulta el.