Szlovák rendszámú autóval gázolt el két embert a 35 éves drogos sofőr. Jánossomorján egy alig 20 éves lány, Budai Viktória az életét vesztette, majd 15 kilométerrel arrébb Mosonmagyaróváron elütötte M. Lászlót, akinek az életéért még most is küzdenek.

Életét vesztette az a 20 éves jánossomorjai lány, Budai Viktória, akit hétfőn elgázolt egy drogos sofőr. A 35 éves sofőr megállás és segítségnyújtás nélkül hajtott tovább, majd 15 kilométerrel odébb egy férfit is elütött.

"A lányom fél 4 kor indult el otthonról dolgozni az egyik helyi boltba. A bicikliúton haladt, amikor kilenc házra tőlünk elgázolták. A településen működő térfigyelő kamerákat élőben lehet nézni online, s az édesapja munka közben azon vette észre lányának azt a biciklijét, amit Viki a 20. születésnapjára kapott tőlünk júliusban" - mondta a Blikknek az anya. A férj ezután elment a baleset helyszínére, majd haza, hogy közölje a családdal a tragikus hírt.

"Amikor hét órakor visszamentünk a helyszínre, a lányunk még mindig ott feküdt letakarva. A rendőrök azt mondták, olyan súlyos sérülések érték, hogy szörnyethalt. Nem tudom, így van-e, de szeretném azt hinni, hogy nem szenvedett. Még elbúcsúzni sem tudtunk tőle, oda sem engedtek hozzá. Mindig zenét hallgatott, valószínűleg így volt ez most is, de egy felfestett bicikliúton akkor sem kellett volna elgázolni. A testvére egy órán át zokogott, miután elmondtuk neki, mi történt, de még biztosan nem fogta fel" - tette hozzá. Viki a helyi sportegyesületbe járt, ő volt a kézilabdakapus.

A gázoló elhajtott, majd 15 kilométerrel arrébb, Mosonmagyaróváron is elütött egy biciklist. A 49 éves László a kislányához tartott, hogy elvigye az óvodába. "A szemtanúk szerint a volt férjem szabályosan közlekedett, amikor a drogos gázoló elütötte. Laci a nagyobbik, 19 éves lányával élt. Ugyan már elváltunk, de reggelente ő szokta vinni óvodába a négyéves lányunkat. Sajnos, súlyos koponyasérülést szenvedett, amely miatt már egy idegsebészeti műtéten is átesett. Emellett eltört a gerince és belső vérzése is keletkezett. Küzdenek az életéért" - mondta a volt felesége.