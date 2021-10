A 35 éves szlovák nemzetiségű, bedrogozott férfi október 5-én, hétfőn a reggeli órákban brutálisan gázolta el mindkét áldozatát, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott - írja a Tények.hu.

A Jánossomorján elgázolt Budai Viktórián már nem tudtak segíteni. A lány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A második gázolás 15 km-el távolabb, Mosonmagyaróváron történt. A 49 éves családapa M.László szabályosan közlekedett a bicikli úton, és kislányáért sietett, hogy óvodába vigye. A férfi olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy már két idegsebészeti műtéten is átesett. Eltört a gerince és belső vérzése is keletkezett. Az orvosok jelenleg is küzdenek az életéért.