Katzenbach Imre meggyilkolásával négy embert hoztak összefüggésbe, az egyikük, H. Attila már a börtönbüntetését töltötte, amikor a másik három férfit letartóztatták, köztük Sz. Lajost is, aki Curtis testvére. Kiderült, hogy ő nemrég hazugásgvizsgálaton esett át, amin át is ment. Ám ez még nem jelenti azt, hogy bizonyítottan nincs köze a gyilkossághoz.

"Nagyon fontos hangsúlyozni, a poligráf nem azt mutatja ki, hogy valaki hazudik-e, hanem hogy egyes kérdések feszültséget, vagyis mérhető eltérést okoznak-e szervezetében. Nem könnyű átverni a készüléket, általában profi, arra külön kiképzett hírszerzőknek, notórius hazudozóknak vagy komoly pszichés zavarral küszködőknek sikerül. Van még egy csoport, akik nem direkt hazudnak, hanem egyszerűen rosszul emlékeznek bizonyos dolgokra. Természetesen náluk sem jelez a készülék, hiszen ők igazságként élik meg a tévedésüket. A bírók nagyon óvatosak abban a tekintetben, hogy mennyire vegyék komolyan az eredményeket. Az biztos, ha valaki ellen rengeteg bizonyíték van, de átmegy a poligráfon, akkor el fogják ítélni" - mondta a Blikknek Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő.

Curtis családja tudott arról, hogy Curtis poligráfos vizsgálaton esik majd át, hiszen ő kérte. "A vizsgálat nem kötelező, sőt ,azt kifejezetten Lajos kérte, mert tudta jól, hogy a poligráf az ártatlanságát bizonyítja. Továbbra is kitart amellett, hogy nem vett részt a bűncselekményben, amit most már a hazugságvizsgálat is bizonyít" - mondta a család barátja. "Ennek ellenére azt már többször is elmondták, hogy Lajos ártatlan. Bíznak az igazságszolgáltatásban, illetve abban, hogy a testvérüket minél hamarabb hazaengedik és tisztázódik az ellene felhozott súlyos vádak alól" - tette hozzá.