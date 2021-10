Egy bírói határozat szerint a továbbiakban a kisfiúnak, Alexnek nem vele, hanem édesapjával kellett volna együttélnie. A Blikk szerkesztéségénél jelentkezett B. Katalin egyik jó ismerőse, Sz. László, akit a nő a gyilkosság előtt gyakorlatilag utolsóként felhívott.

A férfi elmondása szerint semmi sem menti fel Katalint a tette alól, de az odáig vezető út sokkal összetettebb, mint azt gondolnánk.

"Félreértés ne essék, mélyen elítélem, amit Katalin művelt, erre nincsenek is igazán szavak. Azt azonban mindenkinek tudnia kell, hogy ez a nő rengeteg helyen próbált segítséget kérni, de mindenhol falakba ütközött. Gyakorlatilag az utóbbi időben minden percét az töltötte ki, hogy hivatalos helyekre telefonált, próbálva elérni, hogy ne vegyék tőle el a gyerekét. Egyszerűen rettegett, hogy elveszíti a kicsit, szinte beleőrült ebbe a gondolatba. Katinak indulatkezelési problémái voltak, hétköznapi nyelven egy pillanat alatt eldurrant az agya. Tudom, hogy így nagyon nehéz gyereket nevelni, de közben a nekem küldött több száz videóból és hanganyagból az derült ki, hogy próbált normális szülőként viselkedni. Játszóházba, horgászni, kirándulni vitte Alexet, ahol nagyon jól érezték magukat" – nyilatkozta László.

Katalin és a kisfiú édesapja a pici születése óta harcoltak egymással, és nem tudták eldönteni, kivel éljen a kisfiú. Egy ideig az anyjánál volt, viszont a bíróság később ezt a döntését megváltoztatta.

"Katalin folyamatosan anyagi gondokkal küzdött, egyik napról a másikra élt. Nem is tudom, miből ment ki Olaszországba. Ott azonban elfogyott az utolsó forintja is, ezért több embert is felhívott, hogy adjanak neki kölcsön. Többek között a kicsi apját is, akinek azt ígérte, hogy ha utal negyvenezer forintot, hazajön a picivel együtt. Ugyanezt elmondta az apa ügyvédjének is, sőt, nekem is. Én mondtam neki, hogy most nincs ennyi pénzem a számára, de szépen kértem, hogy törődjön bele a bíró döntésébe, ne csináljon butaságot és valahogy induljanak el Magyarországra. Akkor még teljesen nyugodt volt a hangja, úgy tűnt megértette, amit mondtam. Kiderült, hogy nem sokkal később megölte Alexet. Nem csak az apának, nekem is küldött fényképet a halott kisfiúról. Azt hiszem, Kati hányattatott sorsába kódolva volt a tragédia. Csak az a szörnyű, hogy ennek egy ártatlan kisgyerek az áldozata".

Alex édesapja szerint Kalatin nem volt jó anya, hiszen előfordult, hogy idegességében a falhoz vágta a gyermek macskáját. A terhesség alatt a hasát ütötte és gyógyszereket szedett. Katalin jelenleg egy olasz börtönben raboskodik és várja sorsa alakulását.