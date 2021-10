Egyre több részlet lát napvilágot arról az édesanyáról, aki megölte kisfiát Olaszországban. A magyar nő korábban Dömsödön élt egy olyan házban, ahol fűtés sem volt. A Tények úgy tudja, hogy a nő minden pénzét elszórta, sosem költött gyerekeire, és tápszert is alig tudott adni neki. A helyiek azt mondták, a nő idősebbik, most 22 éves fiát is elvették tőle kiskorában, sőt, úgy tudni, a 44 éves Katalin már terhessége alatt ki akarta oltani kisfia életét.



A dömsödiek elmondása szerint Katalin a Balettintézetbe járt, el is végezte, később azonban gyakran bajba keveredett. Kiderült az is, hogy a korábbi kapcsolatából született fiát korábban elvették tőle, és a gyereket a nő anyja nevelte fel. A nő korábban Magyarországon és Olaszországon is szerepelt pornófilmekben.