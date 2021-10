Tóth Gabi és Tóth Andi idén először februárban estek egymásnak a közösségi médiában. A parázs vita amiatt alakult ki, mert Andi az Instagram-oldalán az alkoholfogyasztást népszerűsítette. Később Gabi olcsónak nevezte Andi instafotóit, aki úgy reagált: sosem érezte, hogy Gabi kedvelné őt. A két énekesnő most a Dancing with the Stars stúdiójában, a Zsűrik éjszakáján találkozott , ahol Gabi is értékelte Andi és Andrei Mangra produkcióját.

Izgalmas pillanatokhoz vezetett a Dancing with the Stars szombat esti élő show-jában, hogy a Sztárban sztár leszek! mesterei is beültek a "zsűribe". Ha nem is pontozhattak, de véleményezhették a produkciókat. Korábbi vitájukból fakadóan sokan kíváncsiak lehettek arra, hogy vajon Tóth Gabi hogyan értékeli Andiékat, pláne, hogy a zsűri most először nem volt elragadtatva a táncuktól.

„Minden tévhittel ellentétben én nagyon szeretem Andit, egyik legtehetségesebb énekesnőnek és táncosnak tartom ebben a műsorban. Nagyon-nagyon szeretlek. Nagyon fontos, hogy tudd rólam, soha nem akartam neked semmi rosszat. Itt a helyetek, toronymagasan az egyik legjobb páros vagyok!" - jelentette ki Gabi.