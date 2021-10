Vilmos herceg nem rajong nagybátyjáért, András hercegért, akit szexuális erőszakkal vádolnak. A trónörökös a bennfentesek szerint úgy gondolja, hogy András herceg kockázatot és fenyegetést jelent a királyi család jó hírére nézve. Úgy látja, hogy nagybátyja kegyetlen és hálátlan, nem méltó a rangjára - írja a The Sun.

II. Erzsébet harmadik gyermekét nemi erőszak miatt perelte be egy Virginia Roberts nevű nő, aki azt állítja, hogy 17 éves korában Jeffrey Epstein arra kényszerítette, hogy többször is szexeljen András yorki herceggel. A herceg minden vádat tagad. 2019-ben visszalépett közéleti feladataitól és az elmúlt hónapokban alig szerepelt nyilvánosság előtt. Nem szerepelt lánya, Beatrice hercegnő 2020 -as esküvőjének hivatalos fotóin, és akkor sem tért vissza Skóciából, amikor a múlt hónapban megszületett az unokája.