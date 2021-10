Meghalt az MTV-n futott Ex on the Beach című valósághow korábbi szereplője, Chris Pearson. A 25 éves férfi a hétvégén balhéba keveredett Los Angelesben, ahol egy kés is előkerült. Az egykori valóságshow-sztárt azonnal a közeli kórházba vitték, de belehalt sérüléseibe.

Chris még 2018-ban tűnt fel az Ex on the Beach című műsorban, azóta dj-ként dolgozott. A barátai szerint ő volt a legelszántabb ember, akit ismertek - írja a Bors.