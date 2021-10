A TV2 Mokka műsorában Dr. Szlávik János arról beszélt, hogy a negyedik hullám tetőzése sokak szerint novemberre, mások szerint decemberre várható. Bekövetkezett, amitől féltünk, egyre inkább emelkedik a frissen regisztrált esetek száma, ami viszont jó hír, hogy a kórházba kerülők száma nem emelkedik olyan mértékben, mint a korábbi hullámokban.

Továbbra is az oltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, de az is megfertőződhet, aki be van oltva. Ők viszont megnyugodhatnak, hogy nem fognak kórházba kerülni. Megfigyelhető, hogy sokan önként is hordják a maszkot, ami a szakember szerint jó döntés, mivel a delta variánst teljesen tünetmentes emberek is terjeszthetik.