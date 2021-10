Az angol Dancing with the Starsban tűnt fel a sztárséf, Gordon Ramsay lánya, Tilly Ramsay. A fiatal, még csak 19 éves lány rendkivül jól teljesít a versenyben, olyannyira, hogy az egyik produkcióján édesapja könnyekig meghatódott a büszkeségtől. Azonban nem mindenki vélekedett így Tilly tehetségéről. Az egyik londoni rádió műsorvezetője, a 67 éves Steve Allen durva kritikát fogalmazott meg élő adásban:

Nem tud jól táncolni, már most unom. Egy duci kislány, nem? Ti is látjátok? Látszik, hogy az apja főz rá.

Tilly nem hagyta szó nélkül az őt ért bántó kijelentéseket és csütörtökön reagált a történtekre Instagramon: