Alec Baldwin egy kellékfegyverrel lőtte le véletlenül operatőrét, aki belehalt a sérüléseibe. Habár azt hitte, nem éles fegyver van a kezében, ő is felelősségre vonható.

A Rust című westernfilm forgatásán törétnt tragdéia, Alec Baldwin egy kellékfegyverrel lelőtte operatőrét. A 42 éves Halyna Hutchins belehalt sérüléseibe. Azóta több információ is napvilágot látott a forgatásról, a szakértők szerint pedig a színész is felelősségre vonható, ugyanis nemcsak szereplője, de főproducere is volt a filmnek, ráadásul megszegett egy nagyon fontos szabályt: kellékfegyverrel sem célozhat emberre a színész.

"Legyen töltött vagy töltetlen állapotban egy fegyver, soha nem célozhatunk vele egy másik emberre" – mondta a The Postnak Bryan Carpenter hollywoodi fegyverszakértő. Hozzátette, a biztonság kedvéért próbababákra szoktak célozni a filmgyártásban.

Mindig minden fegyver töltött. Még ha nem is, úgy kell bánni vele, mintha az lenne" - tette hozzá.

Egy Los Angeles-i ügyvéd, Joseph Costa szerint komoly jogi problémákkal nézhet majd szembe Alec Baldwin, akár gondatlan emberöléssel is vádolhatják, mivel nem járt el kellő körültekintéssel. Erlinda Johnson ügyvéd pedig azt árulta el, mire számíthat a színész. "Legfeljebb 18 hónap börtönbüntetéssel járhat" - mondta.

A szakértők azt sem értik, hogyan került éles lőszer a forgatási helyszínre.