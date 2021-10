A 37 évesen elhunyt Kandech Evelyne-nél több mint két évvel ezelőtt dignosztizálták a rákos megbetegedést, az egykori énekesnő pedig végig keményen küzdött azért, hogy legyőzze a gyilkos kórt.

"Több mint két éve derült ki a betegsége, amely a közelmúltban gyógyíthatatlan stádiumba lépett. Először egy éven keresztül járt kezelésekre, amelyekkel sikerült elérni egy olyan állapotot, amellyel élni tudott. A rák nem tűnt el soha, de nem volt rosszul, élte az életét" - mondta a Blikknek egy barátja, Kristóf.

"Műtétről is szó volt, de amikor kiderült, hogy ez már nem járható út, jelentkezett egy kísérleti kezelésre, amelytől sokat remélt. Együtt töltöttük ki a papírokat, de sajnos a kezelést már nem kezdhette el. Nagyon gyorsan fordult rosszra minden... Senki nem számított erre, ő sem. A kórházba kerülése előtt három nappal még új vállalkozás indítását tervezte. Voltak kisebb földjei Pécs környékén, ezeken szeretett volna biogazdálkodással foglalkozni" - tette hozzá.

Az énekesnő egy budai kávézóban dolgozott, még a kezelések allatt is folyamatosan bejárt. Kollégái és a vendégek is nagyon szerették. "Hihetetlen erő volt benne, ha voltak is fájdalmai, nem mutatta, bringával járt be hajnalban. Emlékszem, amikor utoljára bent volt, a nyakamba ugorva, ujjongva mesélte, hogy végre meglesz a műtét és utána minden jól lesz. Teljesen padlón vagyunk mindannyian, mert tényleg nem erre számítottunk" - mondta egykori munkatársa, Zsolt.

Kristóf pedig elárulta, Evelyne azt szerette volna, ha Budapesten temetik el, így mindent megtesznek azért, hogy teljesíthessék a kívánságát. Azt is elmondta, habár az énekesnő csak egyszer találkozott édespajával, a férfi nagyon fontos volt neki. "Keveset kommunikáltak, de annak ellenére hogy életükben mindössze egyszer találkoztak, fontos volt neki az apukája. A temetésről a család magyar és afrikai részével is folyamatosan egyeztetünk" - mondta.