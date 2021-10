A Squid game azaz a Nyerd meg az életed című sorozat nagy sikert aratott szerte a világon, azonban sajnálatos módon nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek körében is. Angliában és Belgiumban az iskolások elkezdték másolni a koreai sorozatot, ők is kipróbálják az ott bemutatott gyerekjátékokat, a kiesett gyerekeket pedig jól megverik - írja a The Guardian.

Különösen népszerű a Piros lámpa, zöld lámpa néven futó játék, mely során a játékosok akkor futhatnak előre, amikor a játékmester hátat fordít nekik. Amint azonban a játékbaba megfordul, mozdulatlannak kell lenniük. A sorozatban aki megmozdul, az meghal, míg egy belgiumi iskolában jól megverték azt, aki nem tudott mozdulatlan maradni.

A Central Bedfordshire-i tanács E-mailjében arra kéri a szülőket, hogy ne engedjék gyermeiknek megnézni a Squid Game-t.

A közelmúltban aggasztó jelentések érkeztek arról, hogy gyerekek és fiatalok Squid game játékokat játszanak az iskolában. A Squid Game más platformokon, például a YouTube-on és a TikTokon keresztül is megtekinthető, és tekintettel a sorozatban szereplő játékok népszerűségére, a fejlesztők különféle minijátékokat készítettek a Squid Game alapján a Robloxon és más játékplatformokon. Határozottan javasoljuk, hogy a gyerekek ne nézzék a Squid Game-t. A műsor meglehetősen megrázó, sok erőszakos tartalommal"

- állt az E-mailben.