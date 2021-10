A kutatók Ülő Bikának az egykor a Smithsonian Intézetben őrzött hajszálaiból nyerték ki a DNS-t, amelynek elemzésével bizonyítani lehetett a családi kapcsolatot a Dél-Dakota államban élő 73 éves Ernie LaPointe és az 1890-ben elhunyt törzsfőnök között. LaPointe, akinek három nővére is van, elmondta, hogy korábban sokan megkérdőjelezték származását.

A tudományos vizsgálat jelentőségét aláhúzza, hogy első alkalommal sikerült felhasználni egy régen elhunyt történelmi személy DNS-ét egy ma is élő személlyel való családi kapcsolatának bizonyítására.

Az új vizsgálati módszert az Eske Willerslev vezetésével dolgozó kutatócsoport fejlesztette ki. Willerslev a Cambridge-i Egyetem Lundbeck Alapítvány GeoGenetikai Központjának igazgatója.

A kutatók 14 évig dolgoztak azon, hogy használható DNS-t tudjanak kinyerni az erősen megrongálódott hajból, amelyet a Smithsonian - ahol szobahőmérsékleten tárolták - 2007-ben adott vissza LaPointe-nek és nővéreinek. Willerslev felidézte, hogy egy magazinban olvasott róla, hogy LaPointe-ék visszakapták Ülő Bika hajtincsét, és ezért megkereste a férfit. A tudóst LaPointe kérte fel rá, hogy DNS-vizsgálattal igazolja a családi kapcsolatot.

A Science Advances című szaklapban közzétett tanulmányból kiderül, hogy a hajszálakban nagyon kevés használható DNS volt, és ezért sok idő kellett egy olyan módszer kifejlesztéséhez, ami korlátozott mennyiségű ősi DNS-t tesz összehasonlíthatóvá ma élő ember DNS-ével. Az új technika a hajból kivont genetikai töredékekben az úgynevezett autoszomális DNS vizsgálatára koncentrál. Eddig is léteztek módszerek a genetikai kapcsolat megállapítására, de azokhoz jelentős mennyiségű DNS-mintára volt szükség, vagy csak az unokákig voltak képesek kimutatni a rokonságot.

A mi új módszerünkkel régebbi családi kapcsolatokat is meg lehet állapítani kis DNS-mennyiségek felhasználásával" - hangsúlyozta a tudós.

Ülő Bika, lakota nevén Tatanka Ijotake, a sziú indián törzseket egyesítette a földjeiket elfoglaló telepesek elleni küzdelemben. 1876. június 25-én a Little Bighorn-i csatában az általa vezetett indiánok legyőzték George Armstrong Custer 7. lovasezredét. Ülő Bikának két hivatalos temetkezési helye is van, az egyik az észak-dakotai Fort Yatesben, a másik pedig Mobridge-ben, Dél-Dakotában. LaPointe szerint valószínűleg nem a Fort Yates-i sírban, hanem Mobridge-ben vannak dédnagyapja maradványai. Mint mondta, DNS-vizsgálattal azonosítani lehetne a maradványokat is.

