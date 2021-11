A tegnapi esős idő után ma sem számíthatunk túl sok napsütésre, sőt, újabb eső és zápor alakulhat ki az ország több részén is.

Reggelre többfelé képződik köd, rétegfelhő, ami csak lassan oszlik fel. A kevés napsütés után délnyugat felől beborul az ég, és estétől újabb eső, zápor alakul ki. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül. Reggel 4, délután 15 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.hu.

Csütörtök

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, főleg keleten zivatar is kitörhet. Délután a csapadék súlypontja már keleten lesz, nyugaton felszakadozhat a felhőzet. Eleinte a DK-i, majd estétől az ÉNy-i szél erősödhet meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Délkeleten akár 22-23 fok is lehet, északon 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Péntek

Az ország délkeleti felén marad a borult idő újabb esőkkel. Ezzel szemben északnyugaton szakadozottabb lesz a felhőzet, és csak elszórtan fordul elő csapadék. Az északnyugati szél élénk lesz. 11-16 fok között valószínű a hőmérséklet.

Hétvége

Reggelente párás, míg napközben változóan felhős időre van kilátás - legalább pár órás napsütéssel. Komoly csapadék sehol sem lesz. Délutánonként 12-14°C körül alakulhat a hőmérséklet.