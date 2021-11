Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Halloween, bár nem mindenki pártolja az Amerikában már hosszú évek óta népszerű ünnepet. Legutóbb Oláh Gergő akadt ki, aki elzavarta házuk elől az édességért házaló fiatalokat, és határozott véleményt fogalmazott meg az ősi, kelta hagyományokból kialakult ír ünnepről.

A Hullajó buli – Rettegős nyomozás és orgonashow homokanimációval a vadasparki Halloweenen címszó alatt futó eseményen a Szegedi Vadasparkot ellepték a rémisztő dekorációk. Volt fára akasztott játékbabákból álló erdő, bezacskózott műhulla, sokak számára azonban mindez túl durvának és bizarrnak bizonyult. Bár a vadaspark a Facebookra feltöltött bizarr fotókat azóta törölte, az üggyel kapcsolatban megosztottak egy hosszabb bejegyzést, hogy tisztázzák a történteket.

"Számos észrevétel és kritika érkezett a Vadaspark Facebook-oldalán a halloween napi rendezvényt illusztráló fotók kapcsán. A rendezvény egy része volt egy olyan terület, ahova egyfajta 'szellemvasút' mintájára készültek borzongató dekorációk és élőszereplős akciók, kizárólag felnőtt látogatók számára, akiknek a figyelmét fel is hívtuk erre (emellett az ifjabbaknak is szerveztünk programokat, mint pld. a fogtündér kiszabadítása). Az egyik kifogásolt kép az itt kialakított 'játékbaba erdőt' ábrázolta, amely egy Mexikóban található, valós helyszínre utalt. Ez a kép – a kontextusából kiragadva – sokakat felháborított, ezért azt rövidesen el is távolítottuk a fotók közül"

- olvasható a Szegedi Vadaspark közösségi oldalán, ahol a személyzet elnézést kért azoktól, akiket felzaklatott a dekoráció. Az egyik hozzászóló egy fotót is megosztott a fára felakasztot játékbabákról, amelyek közfelháborodást keltettek.