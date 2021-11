VV Virágot a ValóVilág legutóbbi, 10. szériájából ismerhetik a nézők. Két héttel a vége előtt kiesett a játékból, azonban szerelemmel gazdagodott: párjával, VV Danival azóta is töretlen a boldogságuk. A valóságshow egyik kihívásán remekül szerepelt énekhangjával, így most megragadta a lehetőséget, hogy tudásával az X-Faktor zsűritagjait is meggyőzze.

Mint kiderült, a volt villalakó 14 éves koráig aktívan énekelt, és néhány év kihagyás után öröm volt számára feleleveníteni azt az időszakot.

Szeretném bebizonyítani, hogy sokkal több van bennem, mint amit eddig láttak a nézők" – mondta Virág.

A zsűri 3 igennel és 1 nemmel értékelte a produkciót, így még biztosan fogunk találkozni vele a válogatókon.