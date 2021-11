Cseh László visszavonulása után beszélt arról, milyen edzésmódszerekkel hajtották őket a siker felé, amiért nem tud megbocsátani edzőjének. Vallomása után Kozma Dominik is megszólalt, most Egerszegi Krisztina edzőtársa számolt be a kegyetlenségekről.

Cseh László visszavonulása után számolt be azokról a kegyetlen módszerekről, amiket edzője alkalmazott, és amikért máig nem tud megbocsátani. "Úgy bánt velünk, ahogyan nem lett volna szabad" - mondta, vallomását pedig Kozma Dominiké követte. "Volt, hogy a hajánál fogva húzta ki az edző az úszót a vízből, sajnos ilyet is láttam" - mondta Dominik, most pedig Egerszegi Krisztina egykori edzőtársa számolt be azokról a kegyetlenségekről, amiket ő tapasztalt.

"Amikor megjelent az úszó Szepesi Nikolett könyve, sokan nem hitték el, hogy mindaz meg is történt. Ő írt először az uszodai atrocitásokról... A Spartacusban a Kicsi bácsiként elhíresült masszőr szexuálisan molesztálta a lányokat, lihegett körülöttünk. Nagyon vártam, hogy a fizikai erőszakról beszéljenek az úszók, hiszen mindez köztudott a sportágon belül, de sajnos a legtöbben hallgatnak, még mindig nem mernek megszólalni. Pedig a négyszeres olimpiai bajnok Darnyi Tamás is nyilatkozott olykor róla, hogy Széchy Tamás, az edzője verte... De a szövetségi kapitány Sós Csaba sem beszélt, pedig dolgozott együtt Turival, és ismerte a módszereit" - mondta a Blikknek Kiss Noémi író, aki fiatal sportolóként a Spartacusban szintén elszenvedte a kegyetlenkedéseket.