A világklasszis úszó, aki 36 évesen döntött úgy, hogy visszavonul profi pályafutásától a Nemzeti Sportnak számolt be arról, hogy volt edzőjével, Turi Györggyel rengeteg konfliktus volt kettejük között a közös munka során. Természetesen ebből a külvilág semmit nem látott, pedig az utolsó nagy vitájuk egy versenyen, a 2011-es rövid pályás országos bajnokságon esett meg.

"Mert mindenki úgy gondolta, hogy ez a normális, ez a természetes. Ezt mutattuk kifelé, és én is úgy voltam vele, hogy nincs más, nincs jobb, vagyis ez a normális, ezzel és így kell élnem. Ráadásul annak idején még nem is nagyon volt alternatíva, olyan legalábbis biztosan nem, amelyik vonzónak tűnt" - magyarázta az olimpikon, aki azt is elárulta, hogy miért haragszik az edzőjére.

"Mert úgy bánt velünk, ahogyan nem lett volna szabad."

Laci szerint Turi György a mai napig nem érti, mi volt a gond, sőt, egyszer visszahallotta, miket mondott a háta mögött, amely után úgy gondolja, hogy semmi értelme egymással leülni megbeszélni a dolgokat.