Gabriela Spanic ismét feltűnt a Dacing with the Stars színpadán, ráadásul már azt is tudjuk, hogy ötödik zsűritagként csatlakozik majd a következő show-hoz. A műsor után elárulta, milyen ítész lesz: Andrei Mangrával nagyon szigorú lesz.

"Szeretnék bosszút állni azon az emberen, aki tavaly annyi szenvedést okozott nekem, és ez az ember nem más, mint Andrei Mangra. Meg foglak büntetni, én leszek a gonosz zsűritag" - mondta viccesen Gabriela.