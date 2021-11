Dr. Bense Tamással a Blikk készített interjút arról, hogy mikorra várható a 12 éven alul gyermekek beoltása.

"Igen, ez egyértelműen a vírus mutálódásának köszönhető, pedig ez a korosztály - a nagyóvodások, kisiskolások - általában igen jó ellenállóképességű gyerekekből áll. Sokszor úgy esnek át a fertőzésen, hogy alig vannak tüneteik, de ha talál otthon egy oltatlan nagypapát vagy anyukát, ott egyértelműen be fog robbanni a bomba. Ráadásul náluk kevésbé lehet elvárni a szakszerű maszkviselést, ahogy a szabályos kézmosás elmaradása, a távolság betartása is gond" - felelte a gyermekorvos arra a kérésre, hogy mennyit változott a vírus, hiszen egy gyermeknél eddig nem voltak látványos tünetek.

Hozzáteszi, hogy bár az igaz, hogy az oltottak is közvetíthetnek fertőzést, náluk mégis teljesen más a betegség lefutása. A gyermekeknél elsősorban nem is a vírus, hanem az utótünetek lehetnek súlyosak:

Dr. Bense Tamás bízik abban, hogy már decembertől elkezdődhet a 12 év alattiak beoltása. Az oltás ugyanaz lesz, mint a felnőttek esetében, csak a dózis lesz más. Komoly mellékhatásokra nem kell számítani, esetleg apró duzzanatra, kis hőemelkedésre.