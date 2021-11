L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga kapcsolata egy ideje nem kiegyensúlyozott, szakításaikról és kibéküléseikről folyamatosan lehet hallani. Ez a hullámzás a kislányuk születése után is folytatódott, már a közös házukat is árulják. Eddig csak találgatások láttak napvilágot arról, hogy mi vezethetett a kenyértöréshez, ám most ők maguk árulták el, miért is futott zátonyra a kapcsolatuk.

"Régen sokkal többet dicsértem a férjem, ami fontos része egy házasságnak" - árulta el Kinga és hozzátette, nem volt ez mindig így.

Évek óta önértékelési problémákkal küzdök, nem vagyok elégedett magammal, a külsőmmel. Túl magasra raktam a lécet, és cseppet sem vagyok empatikus magammal. Az, hogy én nem voltam rendben, oda vezetett, hogy a férjemet sem tudtam elismerni. Hiába gondoltam csupa jót róla, nem mondtam neki. Ez nagy hiba volt, már dolgozom rajta. Nehezem tudom elfogadni vagy elhinni, ha engem dicsérnek, ezért is lehet problémám ezzel az egésszel. Idővel falakat építettem magam köré, a férjem elé is. Szép lassan eltávolodtunk egymástól. De nem csak ez a probléma volt a házasságunkban..." - mondta Kinka a Blikknek. Hozzátette, dolgoznak a kapcsolatukon.

"Még mindig járunk párterápiára, bár én nem hiszek benne, de mivel tudom, hogy a feleségem igen, ezért természetes volt, hogy elmegyek vele a terápiára" - mondta Junior. Alaposan, lépésről lépésre haladunk, hogy újjáépítsük a kapcsolatunkat. Azon dolgozunk, hogy a már megteremtett szilárd alapokra újra működőképes kapcsolatot építsünk. Ehhez viszont le kell rombolni azokat a falakat, amik a sok vita és konfliktus miatt kettőnk közé kerültek" - tette hozzá.