Már több mint ötven olyan tünetet gyűjtöttek össze a szakértők, amik a koronavírus-fertőzés után is megmaradnak, ám a lista napról napra egyre hosszabb.

Hiába írtak már le legalább 50 tünetet, ami a koronavírus-fertőzés után is megmaradt, az idő múlásával újabb és újabb esetek fordulnak elő, egyre csak gyűlnek a hosszú távon is megmaradó tünetek. Nagyon sok, a koronavíruson átesett beteg szenved a poszt-Covid szindrómától, most pedig újabb, ijesztő tény derült ki.

Valósággal elbutulnak a covidosok, a nagyfokú fáradékonyság mellett a gondolkodás is lassúbbá, nehézkesebbé válhat.

Poszt-Covid esetén gyakori tünet a fáradékonyság, a visszatérő láz, a különböző ízületi fájdalmak, vagy a megmagyarázhatatlan fogyás. Az előbb említett tünetek mellett gyakori a légszomj, az alvászavar; memóriaromlás és depresszió is kialakulhat.

Egy friss vizsgálat alapján a poszt-Covid betegek harmada szorongással küzd, negyedét alvászavarok kínozzák, ötödüknél pedig depresszió lép fel,- akár öngyilkossági gondolatokkal. Vannak vizsgálatok, melyek szerint a kórházban ápolt, stabil állapotú Covid-19 betegek 96,2%-ánál alakul ki a későbbiekben poszttraumás stressz.

A koronavírus-fertőzés után gyakoriak a neuropszichiátriai tünetek: így a fejfájás (44 %), a figyelemzavar (27 %) és a szaglászavar (21 %).

A szaglásvesztés és a szaglászavar olyan mértékű lehet, hogy szinte lehetetlenné teszi az életet, sokaknál pedig a hajhullás okoz problémát.